Москва, , 17:59 — REGNUM Число аварий, произошедших по вине мотоциклистов, в России за первое полугодие 2019 года выросло на 7,6%. Об этом 19 сентября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

Как отмечается, всего за шесть месяцев было зафиксировано 1,9 тысячи таких дорожно-транспортных происшествий.

Кроме этого, в центре фиксируют рост числа аварий по вине водителей мопедов и приравненных к ним транспортных средств. За полгода произошло 865 таких ДТП, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно приведённым данным, наибольшее число таких происшествий отмечается в Краснодарском крае, Нижегородской, Ростовской, Владимирской и Московской областях.

Ранее ГИБДД предложило повысить минимальный возраст допуска к мотоциклетным правам с 18 до 20 лет. Соответствующий проект поправок к федеральному закону «О безопасности дорожного движения» в настоящее время опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.