Москва, , 17:59 — REGNUM В августе 2019 года в Москве произошло 733 дорожно-транспортных происшествия. Об этом в своем twitter-аккаунте пишет Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы.

В результате аварий в августе в Москве погибло 40 человек, 878 пострадали.

Причиной большинства ДТП стало нарушение правил ПДД и невнимательность на дороге, причем касается это как водителей, так и пешеходов.

Многие штрафы за нарушение правил дорожного движения, повлекших ДТП, остаются неоплаченными.