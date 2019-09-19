Москва, 19 сентября 2019, 17:59 — REGNUM В августе 2019 года в Москве произошло 733 дорожно-транспортных происшествия. Об этом в своем twitter-аккаунте пишет Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы.
В результате аварий в августе в Москве погибло 40 человек, 878 пострадали.
Причиной большинства ДТП стало нарушение правил ПДД и невнимательность на дороге, причем касается это как водителей, так и пешеходов.
Многие штрафы за нарушение правил дорожного движения, повлекших ДТП, остаются неоплаченными.