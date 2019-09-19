Таллин, , 17:53 — REGNUM Против установки памятника легионерам 20-й эстонской дивизии «Ваффен-СС» проголосовали депутаты волостного собрания Ляэнеранна (Laaneranna). Об этом 19 сентября сообщает региональное издание Laane Elu.

С предложением установить копию скандально известного памятника воевавшим в составе немецко-фашистской армии эстонцам на кладбище в Лихула (Lihula) выступила организация «Клуб друзей Эстонского легиона». При этом премьер-министр Эстонии Юри Ратас пояснил, что вопрос об установке памятника будет решаться на уровне местного самоуправления.

Решение о запрете на установку памятника было поддержано практически всеми членами волостного собрания, за исключением представителя Консервативной народной партии EKRE Меэлиса Малка. Решение было обосновано тем, что кладбища не предназначены для проведения публичных мероприятий и собраний.

Напомним, впервые памятник эстонским легионерам-эсэсовцам был установлен в городе Пярну в 2002 году. Памятник был демонтирован после ряда протестных акций, но в 2004 году его установили на кладбище в Лихула. Отсюда он был убран после давления международной общественности и отправлен в Музей борьбы за свободу в поселок Лагеди под Таллином.

В сентябре 2018 года представители партии EKRE провели у временно установленной в Лихула копии памятника мероприятие, посвящённое очередной годовщине демонтажа памятника в 2004 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении посольством РФ в Таллине планов эстонской партии EKRE по восстановлению памятника эстонцам, воевавшим во время Второй мировой войны на стороне фашистской Германии.

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