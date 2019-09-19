Нальчик, , 17:20 — REGNUM В Кабардино-Балкарии начинаются праздничные мероприятия, посвященные Дню адыгов. В республике этот праздник с 2014 года отмечают на государственном уровне. Ежегодно в этот день объявляется выходной.

По традиции День адыгов отмечается с размахом. В музыкальном театре 19 сентября состоится праздничный концерт с участием мастеров искусств Кабардино-Балкарии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства культуры региона. Здесь же расположилась художественно-этнографическая выставка «Адыги. Сквозь призму веков».

Праздник отметят масштабными мероприятиями и в крупнейшем вузе Кабардино-Балкарии — госуниверситете. Здесь на концертной сцене встретятся лучшие творческие коллективы. Мастер-класс по адыгэ джэгу продемонстрирует ансамбль танца «Каффа». Всех участников праздника будут обучать национальным адыгским играм.

Завтра, 20 сентября, к празднованию присоединятся все муниципалитеты региона, в том числе и Нальчик — в Атажукинском саду, состоятся концерты. Конно-спортивный праздник организован 21 сентября на республиканском ипподроме.