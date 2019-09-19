Казань, , 17:20 — REGNUM Правительство Татарии утвердило среднюю плату за детский сад на 2020 год. Об этом 19 сентября сообщает интернет-портал TatCenter.

В соответствии с принятым документом размер средней родительской платы за детсад, зависит от нескольких параметров: количества часов работы сада, возраста ребенка и количества детей в группах.

Принятые правила оплаты будут применяться на государственные и муниципальные садики с 1 января 2020 года.

Постановлением правительства определена максимальная стоимость оплаты детского сада — 3027 руб. и минимальная, она составит — 295 руб в мес.

Т.е. максимальная плату 3027 руб родители заплатят если количество часов работы садика в день составит 24 часа, при этом количество детей в группе будет менее 3 человек, а их возраст будет 2−3 года.

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