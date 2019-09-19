Астрахань, , 17:17 — REGNUM В Астрахани суд признал виновным бывших сотрудников Астраханского ЛО МВД России на транспорте за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

В апреле 2018 года водитель такси через посредника получил 100 тысяч рублей и передал их полицейским. За это представители МВД обещали вернуть мужчине изъятую у него ранее партию щучьей икры весом более 50 кг и не проводить в отношении него проверку. Полицейских задержали при получении денег.

Оба бывших сотрудников ЛОП в портах города Астрахани Астраханского ЛО МВД России на транспорте были признаны виновными по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Каждого приговорили к 7,5 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на четыре года.