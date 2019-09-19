Жуковский район, Калужская область, , 17:55 — REGNUM Осенний этап акции «Сохраним родную природу» состоялся в Жуковском районе на особо охраняемой природной территории регионального значения «Сосновые боры по реке Протва», сообщили 19 сентября корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

В Калужской области установлены аншлаги для информирования населения об особо охраняемых природных территориях Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

В экологическом десанте приняли участие специалисты министерства, а также Боровского и Жуковского лесничеств, студенты. Всего в рамках V Международного экологического форума природоохранная акция будет проведена на 51 памятнике природы регионального значения, расположенных в 20 муниципальных образованиях области. В числе первых её поддержали добровольцы Медынского района. Информационные аншлаги уже установлены на реках Лужа, Шаня, Медынка, Городенка, Мисида, Нига, Бобольская, Бычок, Руть.

Напомним, областное отраслевое ведомство организует экологические десанты с 2011 года. За это время прошло более 120 мероприятий, в ходе которых проводились расчистка родников, пересадка редких растений для сохранения популяции, уборка территорий в надлежащее санитарное состояние. Были установлены 350 аншлагов для информирования населения об указанных особо охраняемой природной территории и установленных для них режимах особой охраны.

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