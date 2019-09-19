Москва, , 17:15 — REGNUM Московских водителей призывают отказаться от использования автомобилей из-за заморозков. Сообщение об этом 19 сентября распространил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Ночью в Москве ожидаются минусовые температуры — ЦОДД просит водителей отказаться от использования автомобилей», — говорится в информации.

В Центре ссылаются на данные МЧС, по которым температура воздуха в столице может опуститься до — 3 градусов.

«Непогода и первая гололедица могут негативно сказаться на дорожной ситуации в городе», — отмечают в ЦОДД.

Водителей просят пересесть на городской общественный транспорт.