Москва, , 17:13 — REGNUM Московским автомобилистам следует соблюдать осторожность на дорогах из-за ожидаемых заморозков в столичном регионе 19−21 сентября. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы в Twitter.

«Если вам сегодня ночью или завтра ранним утром нужно куда-то на машине, будьте втройне аккуратны. На дорогах может быть скользко и опасно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая ситуация сохранится до 21 сентября. В ЦОДД рекомендуют водителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на метро.

Как передавало ИА REGNUM, накануне в МЧС предупредили об ожидаемом резком похолодании в Московском регионе во второй половине недели. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в ночные и утренние часы возможны заморозки до −1…−3 °С.

Гидрометцентр сегодня объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.

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