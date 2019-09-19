Ростов-на-Дону, , 17:03 — REGNUM В день урагана, бушевавшего в Ростовской области 18 сентября, система «112» приняла более 20 тыс. звонков. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Наибольшее количество звонков поступило из Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Новочеркасска, а также Аксайского, Багаевского, Неклиновского районов. В частности, жалобы жителей региона касались нарушения электроснабжения. Очевидцы сообщали также о поваленных деревьях и повреждениях автомобилей.

В Ростовской область штормовое предупреждение действует до конца суток 19 сентября.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону десятки деревьев не выдержали удара стихии. Десятилетняя девочка получила травмы. По данному факту назначена доследственная проверка.

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