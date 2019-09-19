Москва, , 16:58 — REGNUM В международном аэропорту «Шереметьево» состоялось открытие новой, третьей взлётно-посадочной полосы (ВПП). Об этом 19 сентября сообщает агентство «Москва».

Шасси Dmirty A. Mottl

В открытии новой ВПП приняли участие специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководитель Росавиации Александр Нерадько, губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель совета директоров «МАШ» Александр Пономаренко, а также руководство профильных организаций и авиакомпаний.

Алексей Пономаренко отметил, что объект является очень сложным с технической точки зрения, но крайне необходимым. Благодаря третьей ВПП пропускная способность аэропорта «Шереметьево» значительно вырастет. Когда в эксплуатацию также введут новый терминал С и ряд других объектов, «Шереметьево» сможет к 2026 году войти в топ-10 крупнейших аэропортов мира с пропускной способностью в 100 миллионов пассажиров в год.

Если раньше пропускная способность аэропорта составляла 65 взлетно-посадочных операций в час, теперь она выросла до 90. «Шереметьево» стал первым в России аэропортом с тремя ВПП.

ВПП-3 также поможет провести плановую реконструкцию ВПП-1 с сохранением и дальнейшим увеличением объема воздушных перевозок.

Третья взлетно-посадочная полоса имеет размер 3200 на 60 метров, то есть использовать ее могут все типы воздушных судов как российского, так и иностранного производства. Конструкция моста сможет выдержать все типы современных и перспективных воздушных судов, а также их модификаций, в том числе А-380.

При строительстве также проложили современные производительные очистные сооружения хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод в соответствии с государственными нормативными требованиями и экологическими стандартами.