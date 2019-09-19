Махачкала, , 17:48 — REGNUM Двадцать детских садов планирует построить Министерство обороны РФ в Дагестане. Возведение дошкольных образовательных учреждений будет осуществляться по национальному проекту «Образование», сообщили ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе военного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что мощности военно-строительного комплекса ведомства позволяют реализовывать технологически сложные объекты «в самые кратчайшие сроки с высоким качеством».

Одну из строительных площадок в городе Махачкале сегодня посетили заместитель министра обороны Тимур Иванов и председатель правительства Дагестана Артем Здунов.

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Напомним, в августе министерство образования и науки Дагестана объявило, что в республике более двух тысяч детей от двух месяцев до трёх лет и свыше 13 тысяч детей от трёх до семи лет состоят в электронной очереди в ясли и детские сады.

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