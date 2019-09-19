Красногорск, , 16:35 — REGNUM Подмосковная система обеспечения вызова экстренных служб «система-112» обработает вызовы помощи в соседние регионы. В Московской области подписали соответствующие соглашения об информационном сотрудничестве с системами Рязанской, Ярославской, Тверской и Владимирской областей. Об этом 19 сентября сообщается на портале правительства региона.

По словам вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова, в 2019 году операторы системы-112 передали свыше 34 тыс. вызовов в соседние регионы. Планируется также заключить соглашения о сотрудничестве со Смоленской, Калужской и Тульской областями.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Московская областная станция скорой помощи обработала 1,7 млн вызовов с начала 2019 года.

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