Кэри, США, , 18:08 — REGNUM Датамайнеры (те, кто занимается поиском и анализом данных) нашли в файлах игры Fortnite упоминания ивента (нестандартного игрового мероприятия), посвящённого персонажу DC Comics — Бэтмену. Об этом 18 сентября сообщил портал PC Gamer.

Обновление привнесёт в Fortnite новую локацию (город Готэм из комиксов о Бэтмене) и два вида оружия: взрывной бэтаранг и крюк-кошку. Эксперты считают, что ивент будет посвящён «Дню Бэтмена» — его празднуют во всём мире 21 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Fortnite попала в список «50 лучших игр 21-го века» по версии издания The Guardian. Также в нём оказались Minecraft, Dark Souls и «Ведьмак 3».

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