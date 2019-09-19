Магас, , 16:28 — REGNUM В Ингушетии началось рассмотрение уголовного дела об аварии, в которой погибли два человека и еще двое пострадали. В нарушении правил дорожного движения обвиняется сотрудник охраны экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, пишет интернет-газета «Ингушетия».

ДТП произошло во время движения кортежа бывшего руководителя республики по дороге в аэропорт «Магас» 26 октября 2014 года. Машины кортежа двигались со скоростью 110−120 км/ч, отметил в ходе первого заседания суда старший инспектор по особым поручениям центра обеспечения охраны должностных лиц, который руководил в день ДТП группой сопровождения.

По словам свидетеля, он не давал распоряжения обвиняемому двигаться с такой же скоростью, так как его машина входила в «передовую разведывательную группу» и на нее требования скоростного режима не распространялось.

Сам обвиняемый в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, своей вины не признал. Рассмотрение дела в суде будет продолжено.

Напомним, 26 октября 2014 года на трассе Карабулак-Яндаре кортеж Евкурова, двигавшийся со значительным превышением скорости, протаранил гражданский автомобиль под управлением Тимура Агиева. Несмотря на то, что в аварии погибли две его сестры, а сам он получил травмы, его попытались представить виновником аварии. Уголовное преследование в отношении него было прекращено лишь в мае 2019 года. В деле появился новый обвиняемый.