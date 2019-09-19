Кызыл, , 16:26 — REGNUM В Туве намерены изменить квоту на трудоустройство граждан, особо нуждающихся в социальной защите. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, поправки предполагают увеличение количества работодателей, для которых будут установлены квоты.

Если в настоящий момент квота была установлена на предприятия с численностью работников в сто и более человек, то после принятия поправок эта цифра снизится до 35 человек.

«Кроме того, в категорию граждан, на которых распространяются квоты на трудоустройство, включены граждане, освободившиеся из мест лишения свободы», — отметили в правительстве.

По данным Управления федеральной службы исполнения наказаний, ежегодно из мест лишения свободы в Туве освобождается до 700 человек. Многие из них становятся рецидивистами, поскольку им сложно найти работу.

Между тем, республика уже входит в пятёрку российских регионов с наиболее напряжённой ситуацией на рынке труда. Как сообщало ИА REGNUM, на каждую открытую вакансию в этой республике числится более пяти безработных, что в десять раз больше, чем в среднем по стране.

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