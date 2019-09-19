Москва, , 16:24 — REGNUM Верховный суд РФ отклонил жалобу адвоката Виктора Вэскера на действующие правила оплаты парковки в Москве. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Верховный суд оставил в силе решение Мосгорсуда об отказе в иске адвоката Виктора Вэскера. Защитник обратился в суд с просьбой увеличить время для оплаты парковки. Он заявил, что пяти минут недостаточно, чтобы оплатить парковку с помощью паркомата. Однако в суде отметили, что паркомат не является единственным способом оплатить парковку. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявили, что 98% автомобилистов оплачивают парковку с помощью мобильного приложения или SMS, а это занимает около 2−3 минут.

Суд постановил, что нынешние правила не противоречат закону №443-ФЗ «Об организации дорожного движения». Кроме того, с автомобилистами, пользующимися городским парковками, не заключаются какие-либо гражданско-правовые договоры, так как обустройство парковок входит в организацию дорожного движения и регулируется соответствующими нормативными актами.

Установка правил оплаты на московских парковках регламентируется постановлением правительства Москвы №289-ПП, которое было изменено в 2018 году. С 15 декабря 2018 г. время на оплату парковки в Москве составляет 5 минут вместо 15. Это связано с тем, что почти 25% уровня загруженности парковок ранее создавали автомобили, припаркованные без оплаты в течение отведенных 15 бесплатных минут. Из-за таких транспортных средств создавался дополнительный трафик и другие водители не могли найти свободных мест.