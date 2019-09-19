Санкт-Петербург, , 16:30 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга разрешат работу передвижных автолавок, которые торгуют грибами, овощами и зеленью. В настоящее время в городе предусмотрены места только для автолавок по продаже хлебобулочной, молочной, мясной и рыбной продукции.

Поправки в постановление правительства Санкт-Петербурга, которые разработал комитет имущественных отношений (КИО) Смольного, расширяют ассортимент продукции для автолавок от производителей.

«Правила для размещения автолавок по продаже овощей, грибов и столовой зелени будут аналогичны правилам, установленным для иных предусмотренных сегодня средств развозной торговли», — отметили в КИО.

Проект поправок проходит антикоррупционную экспертизу и согласование в органах исполнительной власти.

Ранее в Петербурге был введен конкурсный порядок распределения мест под автолавки. Это произошло по инициативе предпринимателей, мотивировавших это тем, что предоставление мест под автолавки целевым образом не способствует развитию конкуренции.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург вводит ограничения на работу автолавок