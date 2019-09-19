Севастополь, , 16:22 — REGNUM Никакого фактического разрушения стены 1905 года на Историческом бульваре не произошло, капитальный ремонт уличного освещения продолжится. Об этом 19 сентября журналистам сообщил и. о. директора департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

«Порядка 11 опор, которые находились на балансе предприятия «Горсвет», требовали замены и модернизации. Подрядная организация проводила демонтаж старых опор и устанавливала новые. Я разделяю волнение сообщества и мнение руководителей этого учреждения, что надо очень внимательно относиться к объектам, которые примыкают к зонам производства работ. На сегодня, насколько я ознакомился с фотографиями, никакого фактического разрушения стены не произошло», — заявил Тарасов журналистам.

По его словам, в департаменте попробуют найти взаимодействие с руководством музея, чтобы в дальнейшем подобных проблем не возникало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации музея заявили о том, что во время ремонтных работ наружного освещения, которые проводятся без соответствующих документов, были повреждены фундамент и подпорная стена мемориального комплекса Исторический бульвар.

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