Севастополь, 19 сентября 2019, 16:22 — REGNUM Никакого фактического разрушения стены 1905 года на Историческом бульваре не произошло, капитальный ремонт уличного освещения продолжится. Об этом 19 сентября журналистам сообщил и. о. директора департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.
По его словам, в департаменте попробуют найти взаимодействие с руководством музея, чтобы в дальнейшем подобных проблем не возникало.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации музея заявили о том, что во время ремонтных работ наружного освещения, которые проводятся без соответствующих документов, были повреждены фундамент и подпорная стена мемориального комплекса Исторический бульвар.
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