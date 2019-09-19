Владикавказ, , 16:03 — REGNUM В Северной Осетии набирает обороты скандал вокруг известного дизайнера и блогера Артемия Лебедева. Представители «Совета женщин Владикавказа» призвали власти республики признать его персоной нон грата и отказаться от туристического логотипа РСО-Алании, которым был им разработан.

Такое требование активистки общественного движения выдвинули после публикации Лебедевым поста в соцсети, в котором он оскорбительно высказался о женщинах из комитета «Матери Беслана». По мнению дизайнера и блогера, они наживаются на своем горе.

«Это безумно страшная трагедия, ее нельзя забыть, но при этом бегать, как эти бесконечно создающиеся и спекулирующие на трагедии комитеты — «Матери Беслана» и какие-то там «Голос Беслана», которые множатся, чтобы получать как можно больше «политических пирогов», вместо того чтобы просто похоронить своих детей и просто жить дальше», — написал Лебедев.

По его мнению, трагедия матери, потерявшей детей в Бесланском теракте, так же ужасна, как и трагедия матери, потерявшей ребенка в ДТП.

«Но почему-то те люди, у которых была трагедия (в Беслане), должны сделать так, чтобы все всю жизнь про эту трагедию вспоминали, а другие — «получите свидетельство о смерти и рожайте следующих». Вот такая получается несогласованность», — считает блогер.

Председатель «Совета женщин Владикавказа» Лариса Дзахова в своем официальном обращении к властям республики написала, что организация считает невозможным использование разработанного Артемием Лебедевым для республики туристического логотипа и предлагает объявить его персоной нон грата в Северной Осетии.

Напомним, с 1 по 4 сентября 2019 года в Северной Осетии и во всех субъектах России вспоминали жертв трагедии в Бесланской школе № 1 в 2004 году. Террористы захватили в заложники более 1200 человек и трое суток удерживали их в заложниках. Во время штурма спортзала школы погибли 334 человека, в том числе 186 детей и 10 сотрудников спецлужб.