Ставрополь, , 16:04 — REGNUM На Ставрополье арестован предполагаемый убийца 72-летней жительницы села Высоцкое. Подозрения пали на 29-летнего жителя Петровского городского округа, сообщили ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе Следственного комитета Ставропольского края.

Установлено, что 7 марта 2019 года между подозреваемым и пожилой женщиной возле её дома произошла ссора «из-за малозначительного повода». В ходе конфликта молодой человек несколько раз ударил потерпевшую по голове.

Однако на этом подозреваемый не остановился. По данным следствия, он пошел за пенсионеркой к ней в дом. Здесь он стал её душить, после чего поджег вещи женщины. В доме произошло возгорание, в ходе тушения которого и было обнаружено тело потерпевшей с признаками избиения и удушения.

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