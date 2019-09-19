Джакарта, , 15:56 — REGNUM Целых 355 орангутангов в реабилитационном центре Ньяру-Ментенг провинции Центральный Калимантан, находятся под угрозой из-за смога, сообщает информационное агентство Antara.

Известно, что данный центр занимается спасением детенышей орангутангов, помогая им получить навыки, необходимые для выживания в природе.

Издание отмечает, что 37 молодых орангутангов заражены легкой формой инфекции дыхательных путей.

В настоящее время, медицинская команда центра с готовностью предоставляет орангутангам лечение с использованием антибиотиков.

Кроме того, в реабилитационном центре отметили, что погодные условия не ослабляют энтузиазм продолжить работу по защите орангутангов на Калимантане и их среды обитания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в организации по охране окружающей среды WWF-Indonesia отметили, что лесные пожары всегда были серьезной угрозой для среды обитания охраняемых животных, особенно орангутангов.

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