Тбилиси, , 15:55 — REGNUM В Тбилиси задержаны 11 человек по подозрению в торговле людьми и изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних, передает 19 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

Задержание произошло при содействии криминальной полиции США, генеральной прокуратуры Грузии, Европола и правоохранительных органов Австралии. Среди задержанных оказались родители и родственники несовершеннолетних, а также владельцы подпольного фотосалона.

По версии следствия, граждане США и Австралии незаконно обустроили в квартире фотосалон для изготовления порнографических материалов для продажи за рубеж. Фотосъёмка производилась при согласии родителей.

Отметим, расследование по вышеуказанному делу ведется в рамках статей 253 и 143 УК Грузии. Задержанным грозит от 17 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.