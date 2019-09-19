Карачевский район, , 16:14 — REGNUM Органы опеки предложили матери-одиночке Анжелике Бавыкиной, проживающей в селе Веляминово Карачевского района Брянской области, сдать детей в приют, пока она будет решать вопросы ремонта квартиры и трудоустройства на работу. Сирота, попавшая в трудную жизненную ситуацию, сбежала от сожителя и вынуждена жить с двумя малолетними детьми в квартире, в которой нет горячего водоснабжения.

Жильё девушка получила после выпуска из детского дома. Некоторое время она там не жила, и система отопления пришла в негодность. По документам, в помещении должна быть колонка для горячего водоснабжения, но никаких отводов в конструкции теплового узла не предусмотрено. Девушка вернулась в квартиру поле того, как её избил сожитель, отец детей. Помочь матери-одиночке решили в соцсетях. На сообщения обратили внимание и органы опеки — чиновники предложили Анжелике отдать детей в приют, потому что условия проживания в помещении не соответствуют нормативам, сообщает RT.

После обнародования информации в федеральном СМИ, в администрации района пообещали сироте помочь с ремонтом котла, труб, поставить колонку ГВС, а также решить вопрос с долгами за ЖКУ и пособием. Претензии опеки обещали отозвать.