Самара, , 16:09 — REGNUM Опрос общественного мнения о качестве автомобильных дорог в Самарской области стартовал в социальной сети в официальном сообществе «Дороги Самарской области». Об этом 19 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети «ВКонтакте». Итоги опроса покажут чиновникам, насколько жители области удовлетворены реализаций национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ее территории.

Напомним, что в текущем году на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлено 5,77 млрд рублей, из которых 3,26 млрд рублей составляют средства федерального бюджета.

На эти деньги по плану должны быть отремонтированы 104 участка дорог общей протяжённостью 257 км. На сегодняшний день ремонт завершен на 59-ти участках автодорог, что составляет 75% от запланированных.