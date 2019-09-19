Саки, Крым, , 15:38 — REGNUM В Сакском районе Крыма пожарные и спасатели отрабатывают методы борьбы с затоплением территорий и вспышкой опасных заболеваний. Об этом 19 сентября журналистам сообщил начальник главного управления МЧС по Республике Крым Александр Еремеев.

«Спасатели и пожарные приступили к проведению трёхдневного командно-штабного учения. По легенде, из-за ухудшения погоды и обильного ливня в Сакском районе произошло подтопление, которое, в свою очередь, привело к вспышке опасного заболевания, в том числе сибирской язвы. Проведены заседания комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности, эвакуационной комиссии района и комиссии по устойчивости функционирования экономики. Также проверена готовность сил и средств городского округа к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — отметили в МЧС.

На следующем этапе учений спасатели отработают действия по проведению аварийно-спасательных работ, размещение и организацию первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с развертыванием пунктов временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Черноморском флоте прошли учения по оказанию помощи аварийному кораблю МПК «Суздалец», который по замыслу учений в результате действий условного противника получил пробоину и загорелся.

Об этом: На Черноморском флоте горел малый противолодочный корабль — условно