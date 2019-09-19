Саки, Крым, 19 сентября 2019, 15:38 — REGNUM В Сакском районе Крыма пожарные и спасатели отрабатывают методы борьбы с затоплением территорий и вспышкой опасных заболеваний. Об этом 19 сентября журналистам сообщил начальник главного управления МЧС по Республике Крым Александр Еремеев.
На следующем этапе учений спасатели отработают действия по проведению аварийно-спасательных работ, размещение и организацию первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с развертыванием пунктов временного размещения.
Как сообщало ИА REGNUM, на Черноморском флоте прошли учения по оказанию помощи аварийному кораблю МПК «Суздалец», который по замыслу учений в результате действий условного противника получил пробоину и загорелся.
Об этом: На Черноморском флоте горел малый противолодочный корабль — условно