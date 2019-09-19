Красногорск, , 15:33 — REGNUM В подмосковной эколого-патриотической акции «Наш лес. Посади свое дерево» примут участие 3,5 тыс. спортсменов. Мероприятие пройдет 21 сентября, сообщает 19 сентября пресс-служба министерства физической культуры и спорта.

В ходе акции возле вылетных магистралей, в парках, скверах и зеленых зонах Московской области высадят более 600 тыс. деревьев. Центральной площадкой в 2019 году станет деревня Хлюпино Одинцовского городского округа. За семь лет существования эколого-патриотического проекта в нем приняли участие более 16 млн жителей области, высадили 14 млн деревьев.

«Участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево» для подмосковных спортсменов стало традиционным. В очередной раз более 3,5 тысячи представителей спортивной отрасли присоединятся к высадке деревьев во всех муниципальных образованиях Московской области», — заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области восстановили 43 тыс. га леса, уничтоженного жуком-короедом и вырубками.

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