Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу мужчину, обвиняемого в покушении на убийство гражданина Узбекистана, совершенном по мотивам национальной ненависти. Об этом сообщила 19 сентября Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 сентября двое злоумышленников на Среднеохтинском проспекте Петербурга напали на гражданина Узбекистана, которому нанесли несколько ножевых ранений.

По версии следствия, нападавшие имели умысел на убийство, действуя по мотиву расовой и национальной ненависти и вражды. Они распылили в лицо потерпевшему содержимое газового баллончика и нанесли ножами не менее трех ударов в область грудной клетки, причинив мигранту, 1987 года рождения, колото-резаные раны груди.

Арестованный судом Роман Кулев показания давать отказался, свою вину не признал. В настоящее время он проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям. Суд отправил обвиняемого в СИЗО по 16 ноября текущего года.

Об избрании меры пресечения в отношении второго участника нападения пока не сообщается.

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