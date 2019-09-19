Киев, , 15:37 — REGNUM Участнику войны в Донбассе, задержанному на Мосту метро в Киеве, решили предъявить обвинение в хулиганстве, заявил 19 сентября на брифинге заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Крищенко.

«Обвинения в подготовке к теракту, как было сразу возбуждено уголовное дело, полиция предъявлять ему не будет. Это согласованная позиция с прокуратурой города», — рассказал он.

Чиновник отметил, что во время задержания у боевика обнаружили только карабин и помповое ружьё, а взрывчатки не было, ни при нём, ни в его автомобиле.

Напомним, ранее в Киеве в ходе спецоперации был задержан вооружённый мужчина. По данным полиции, он угрожал взорвать Мост метро.

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Как сообщало ИА REGNUM, изначально в полиции Киева заявили, что задержанному может грозить пожизненный срок заключения, поскольку его действия подпадают под статью «подготовка к террористическому акту».

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