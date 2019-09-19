Астрахань, 19 сентября 2019, 15:08 — REGNUM В Астрахани главный врач Областной детской клинической больницы имени Н. Н. Силищевой Игорь Ливинсон уволился по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Астраханской области.
С 19 сентября исполняющим обязанности руководителя больницы стал Юрий Яснопольский. До нового назначения он занимал должность заместителя главного врача больницы по хирургии.
Увольнению Ливинсона предшествовал громкий скандал: заведующая консультативной клиникой больницы Наталья Мартынюк обвинила его в избиении. Она опубликовало видео, на котором главный врач выбил из её рук телефон. По словам Мартынюк, Ливинсон вывернул ей руку, и повреждения она зафиксировала в полиции. Ливинсон собирался уволить заведующую поликлиникой, но она с этим решением не согласилась. Бывший главный врач утверждает, что не прикасался к подчинённой.