Сиэтл, США, , 15:00 — REGNUM Сервис онлайн-трансляций Twitch приобрёл интернет-базу IGDB с данными о видеоиграх. Об этом 18 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Джером Ричер Де Форжес, которому принадлежала IGDB, сообщил, что его организация решила присоединиться к Twitch с целью использования опыта и ресурсов этой компании на пути создания базы данных о видеоиграх о которой он «всегда мечтал».

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Напомним, IGDB была создана в 2015 году в Швеции. Стоит отметить, что сервис Twitch принадлежит компании Amazon, которая является владельцем базы данных о кино IMDb (Internet Movie Database).

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