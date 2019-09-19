Москва, , 14:57 — REGNUM Решения судов по уголовным делам в отношении фигурантов московских беспорядков прокомментировал глава Росгвардии Виктор Золотов. Он заявил, что 24-летнему актёру Павлу Устинову дал бы «год условно».

«А вот эти 3,5 года перевел на Синицу. Вот моя точка зрения. Ему дали пять лет, по-моему, вот еще 3,5 года за призывы убивать детей, жен», — цитирует Золотова РИА Новости.

Он считает, что блогер, писавший под псевдонимом Макс Стеклов, отделался малым сроком.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура ходатайствует в суде об изменении меры пресечения актёру и бывшему сотруднику Росгвардии Павлу Устинову.

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