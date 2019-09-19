Волгоград, , 14:58 — REGNUM 36-летнего жителя Алексеевского района Волгоградской области суд признал виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Как сообщили 19 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета, он избил пасынка за непослушание, семилетний мальчик скончался на месте.

Мужчина проживал на одном из хуторов Алекссевского района вместе с местной жительницей, её семилетним сыном и двумя совместными детьми. Старшего ребёнка отчим регулярно избивал. В конце декабря 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за непослушание схватил мальчика и стал бить его головой об стену. Ребёнок скончался на месте от закрытой внутренней черепно-мозговой травмы.

Суд приговорил обвиняемого к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.