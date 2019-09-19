Ростов-на-Дону, , 14:55 — REGNUM В Ростове-на-Дону на маршруты в ближайшее время выйдут два троллейбуса особо большого класса. Предполагается, что так называемые троллейбусы-«гармошки» будут курсировать по маршруту №10, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Около трёх лет подобные модели не курсировали по транспортным артериям донской столицы. В настоящее время они связывают Батайск с областным центром.

Пять троллейбусов-«гармошек» «Тролза-6206.00 «Мегаполис» оказались среди 14 машин, переданных Москвой в конце 2018 года. Ещё две машины ВМЗ-62 151 «Премьер» и СВАРЗ-6237.

ИА REGNUM напоминает, что Ростов-на-Дону заключит контракт на поставку 20 новых троллейбусов с ООО «Авторитет» (Самара) — дилерским центром техники завода «МАЗ» из Белоруссии. Машины обойдутся почти в 430 млн рублей.