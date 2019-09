Лондон, , 15:02 — REGNUM Журналисты из The Guardian составили список «лучших видеоигр 21-го века». Среди них оказались Minecraft, Dark Souls и «Ведьмак 3», сообщается на сайте издания 19 сентября.

В первую десятку лучших также попали The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Half-Life 2, Grand Theft Auto V, Halo: Combat Evolved, Portal 2, Bioshock и Bloodborne. Сообщается также, что в список вошли только три киберспортивные дисциплины: Fortnite, Rocket League и Overwatch.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, популярный японский геймдизайнер Хидео Кодзима лично представит свою предстоящую игру Death Stranding на выставке «Игромир 2019». Выступление Кодзимы состоится 5 октября.

