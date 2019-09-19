Москва, , 14:54 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, освобождающие от НДФЛ средства, полученные гражданами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Законопроект внесен по поручению президента РФ после наводнения в Иркутске. Законопроекту дается обратная сила, его нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Новые налоговые льготы распространятся на «доходы граждан, пострадавших от наводнений, лесных пожаров или другой стихии, а также терактов, причем вне зависимости от их источников — выплаты из бюджетов, собранные благотворителями средства, материальная помощь от предприятий, жилищные сертификаты и так далее», пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Нормами также смогут воспользоваться семьи, пострадавшие от лесных пожаров в Сибири.