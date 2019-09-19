Махачкала, , 14:54 — REGNUM Обыски и выемку документов проводят сотрудники правоохранительных органов в инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Махачкалы. Оперативные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела против одного из заместителей руководителя ведомства, сообщил 19 сентября корреспонденту ИА REGNUM источник в одной из силовых структур Дагестана.

Официальным комментарием от правоохранительных органов республики по данному факту ИА REGNUM пока не располагает.

Напомним, 31 июля силовики провели обыски и выемку документов в здании Роспотребнадзора по Дагестану в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий и служебном подлоге, по которому проходит начальник отдела организации надзора и обеспечения деятельности управления.

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