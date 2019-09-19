Пусан, Южная Корея, , 14:56 — REGNUM В южнокорейском городе Пусан проходит 13-я международная выставка-конференция технологий защиты окружающей среды Environment & Energy Tech (ENTECH). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, выставка проходит в Пусанском выставочном конференц-центре (BEXCO) в период с 18 по 20 сентября.

Известно, что в выставке принимают участие представители 321 компании из пяти стран мира.

Стоит отметить, что на данном мероприятии южнокорейская автомобилестроительная компания Renault Samsung представила двухместный электромобиль Renault Twizy, а также провела тест-драв.

Малогабаритный автомобиль имеет аккумулятор объемом 220 Вт, который можно зарядить до 100% за 3,5 часа. На одном заряде автомобиль может проехать от 55 до 80 км с максимальной скоростью 80 км/ч.