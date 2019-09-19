Омск, , 14:50 — REGNUM Жителей Омской области предупредили о сохранении сильного ветра.

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 19 сентября, а также 20 сентября в Омской области ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 19−24 м/с.

Спасатели просят жителей и гостей Омской области соблюдать осторожность.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября спасатели и синоптики предупредили о том, что на Омскую область надвигается сильный ветер.

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