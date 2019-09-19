Ереван, , 15:03 — REGNUM В Армении отмечен рост количества желающих интеграции страны как в Европейский союз (ЕС), так и в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом 19 сентября сообщает армянская социологическая компания APR Group на своей официальном сайте.

В 2019 году представители компании опросили 1200 респондентов об их отношении к членству Армении в международных сообществах.

Согласно соцопросу, 30% опрошенных считают, что Армения должна интегрироваться в Европейский союз, 20% — в Евразийский союз, 30% респондентов полагают, что необходима интеграция и в ЕС, и ЕАЭС, а 6% считают, что Армения вообще не должна интегрироваться ни в одно международное сообщество.

Аналогичные опросы были проведены также в 2014—2015 гг. Как показывает сравнительный анализ результатов двух опросов, число сторонников интеграции в ЕАЭС на протяжении всего периода членства Армении в ЕАЭС стабильно убывает, тогда как число сторонников членства в ЕС после резкого скачка в 2016 году стабилизировалось.

«Сравнительный анализ пятилетних исследований показывает, что только в 2014 и в 2015 годах число сторонников членства Армении в ЕС было меньше сторонников членства в ЕАЭС. В 2016 года число сторонников членства в ЕС стало больше, чем у ЕАЭС» , — отмечено в исследовании.

Отметим, что опрос проводился по заказу Ванадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи.