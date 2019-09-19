Москва, , 14:42 — REGNUM Японский геймдизайнер Хидео Кодзима посетит фестиваль «Игромир 2019» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия 19 сентября.

Сообщается, что Кодзима лично представит свою новую игру Death Stranding 5 октября 2019 года. В рамках фестиваля он покажет эксклюзивные материалы предстоящего проекта и ответит на вопросы фанатов.

Напомним, Хидео Кодзима — это популярный японский геймдизайнер, известный созданием серии игр Metal Gear. Ранее он работал в студии Konami, а в 2015 году начал руководить собственной студией kojima Productions.

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