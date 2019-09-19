Бишкек, , 14:35 — REGNUM В школе киргизского села Максат, пострадавшей по время перестрелки между пограничниками Таджикистана и Киргизии, возобновились занятия. На уроках присутствуют только 50 из 196 учащихся. Об этом сообщает пресс-служба минобразования.

По информации образовательного ведомства, остальные школьники пока что остаются у родственников в соседних селах.

Также возобновился учебный процесс в средней школе им. Момунова. Ранее он был приостановлен из-за того, что таджикские военные обстреляли школу в селе Максат в Баткенской области.

В министерстве образования отмечают, что глава ведомства Каныбек Исаков навестил учителя информатики и учащегося 8-го класса, получивших ранения во время перестрелки, произошедшей 16 сентября на киргизско-таджикской границе.

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