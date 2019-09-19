Женева, Швейцария, , 14:39 — REGNUM Комитет ООН по правам ребенка призвал Южную Корею увеличить бюджет на социальное обеспечение детей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей комитета.

Согласно информации, озвученной 19 сентября в Женеве, расходы правительства Южной Кореи на соцобеспечение детей ниже среднего показателя стран — участниц Организации экономического развития (ОЭСР).

По состоянию на 2018 год объем расходов на соцобеспечение по отношению к ВВП составил 11,1%, что ниже среднего показателя ОЭСР на 7,9%.

В свою очередь, представители Южной Кореи пояснили, что среднегодовые темпы роста бюджета составили 11%, что в два раза больше среднего показателя ОЭСР (5,3%).

Несмотря на увеличение финансирования, Комитет ООН по правам ребенка указал на некоторые спорные моменты, такие как установка камер наблюдения в школах, проблема защиты прав на личную жизнь, поддержка детей из малообеспеченных семей, проблема насилия и жестокого обращения.

Известно, что после ознакомления с данными члены комитета озвучат рекомендации 3 октября текущего года.

Комитет ООН по правам ребенка (КПР) — орган, состоящий из независимых экспертов, который контролирует реализацию государствами-участниками Конвенции по правам ребенка.