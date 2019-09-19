Грозный, , 14:30 — REGNUM В Чечню планирует приехать докладчик ПАСЕ Франк Швабе для изучения ситуации с правами человека. Его интересуют, прежде всего, ход расследований по сообщениям о пытках и исчезновениях людей, а также соблюдение прав ЛГБТ-меньшинств.

Датой приезда Швабе в Москву и Чечню называют период с 18 по 20 сентября. В ходе визита на Северный Кавказ представитель ПАСЕ намерен пообщаться с представителями органов власти и общественности, после чего он представит доклад, как обстоят дела в Чечне с соблюдением прав человека.

Напомним, в 2017 году появилась информация о якобы преследовании в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и даже исчезновении их. Власти Чечни отвергли обвинения в этом. А глава Чечни Рамзан Кадыров заверил президента РФ Владимира Путина, что никакого преследования геев не может быть по причине отсутствия их в республике.

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