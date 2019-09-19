Москва, , 14:30 — REGNUM Довольно сложно понять, что имел в виду представитель Пентагона, говоря, что НАТО потеряло превосходство над Россией. Если говорить о соотношении обычных вооружений, то тут у НАТО по-прежнему огромный численный перевес по большинству позиций, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Что касается ядерных вооружений, то тут конкретный численный перевес не столь важен — достаточно того, чтобы обороняющаяся сторона могла нанести противнику критический ответный удар.

В этом смысле перевес НАТО над СССР и Россией с 1949 года никогда не был достаточен. Во всяком случае, все американские планы первого ядерного удара по СССР всегда требовали большего числа зарядов, чем имелось в наличии.

Думаю, выступление представителя Пентагона носит чисто пропагандистский характер. Трамп требует от союзников больших расходов на оборону, чтобы переложить часть нагрузки с американского бюджета.

Но европейцам довольно сложно объяснить, зачем им тратиться на оборону, если Россия всё равно им не угрожает. Вот американские генералы и «нагоняют тучи».

Надеюсь, сами они в русскую угрозу не верят и не возобновят практику выпрыгивания из окон с воплями «русские идут», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что Североатлантический альянс признал потерю военного превосходства над Россией и пересмотрел свою стратегию.

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