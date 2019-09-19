Тольятти, Самарская область, , 14:32 — REGNUM На тольяттинском автозаводе сменился вице-президент по продажам и маркетингу. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

С 1 октября 2019 года обязанности исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу автокомпании будет исполнять Оливье Морне. В этой должности он сменит Яна Птачека. В свою очередь, Птачек перейдет в компанию Groupe Renault.

Морне закончил Международную бизнес-школу ESSEC. Свою трудовую деятельность в автобизнесе он начал в 1996 году в PSA Peugeot Сitroen. Там Морне работал в отделах, которые отвечали за продажи и маркетинг, а также за качество и удовлетворенность покупателей. В сектор ответственности Морне входили филиалы PSA Peugeot Citroen в Словении, Франции, Польше, Австрии, Италии и Нидерландах.

С 2016 года Морне занимал должность главного исполнительного директора автокомпании Changan PSA.

Напомним, в сентябре 2019 года АвтоВАЗ ввёл шестидневную рабочую неделю. Дополнительные смены на линии Lada Granta появились в субботу. Данное решение было согласовано с профсоюзом АвтоВАЗа.

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