Нью-Дели, , 14:18 — REGNUM Google запустила в Индии справочную телефонную службу на базе своего «умного» помощника Assistant. Об этом 19 сентября сообщил портал Engadget.

В компании сообщили, что в некоторых регионах страны до сих пор существуют серьезные проблемы с доступом к интернету. Сервис запущен для того, чтобы люди, у которых есть мобильный телефон, но нет доступа к сети, имели возможность быстро получить ответы на некоторые вопросы. Служба, работающая в круглосуточном режиме, получила название Vodafone-Idea.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Google Assistant в Индии и Великобритании получил новые варианты голосов для девяти языков мира. Стоит отметить, что в настройках мужской и женский голоса обозначены не полом, а цветом.

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