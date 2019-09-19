В Москве задержали директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова. Об этом сообщил руководитель региональных штабов организации Леонид Волков в Twitter.

Москва, , 14:15 — REGNUM Он уточнил, что задержание произошло в 13:00.

«Так и живём», — написал Волков.

Он не уточняет подробности задержания и кто именно это сделал, однако предполагает, что причиной стала административной статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Поводом могла стать одно из мероприятий на Трубной площади в Москве летом 2019 года.