Найроби, , 14:19 — REGNUM Новое исследование, проведенное глобальным информационным сообществом людей, которые живут и работают за границей «InterNations», присвоило Кении 7-ю строчку в списке «самых опасных» для проживания стран в мире. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Forbes.

Согласно исследованию «InterNations», Найроби — более опасное место для жизни, чем Могадишо, Триполи, Багдад, Бужумбура и Кабул.

Результаты являются частью последнего исследования «InterNations Exparts Insider Survey», всеобъемлющего отчета о том, каково жить и работать за границей в 64 странах мира.

Для исследования 2019 года «InterNations» опросили 20 259 эмигрантов, представляющих 182 национальности. Опросы охватывали такие темы, как качество жизни, стоимость жизни, личные финансы и многое другое.

Большинство респондентов жаловались на то, что на кенийских улицах чувствуют себя небезопасно и не могут свободно гулять, так как им нужно всегда быть бдительными.

Экспат из Хорватии сказал, что иностранцев в Кении часто могут обмануть или ограбить, поскольку среди кенийцев существует представление о том, что все иностранцы богаты.

«Дороги в ужасном состоянии, движение просто ужасное, а город грязный!» — сказал другой эмигрант.

Самой опасной страной были признана Бразилия, на втором месте — ЮАР, которая недавно подверглась ксенофобским атакам. Нигерия стала третьей, Перу — четвертой, Индия — пятой, за ней последовали Турция и Кения.

Египет, находящийся на восьмой позиции, считается небезопасным из-за политической нестабильности, в то время как расположившаяся на девятой строчке Доминиканская Республика, по мнению экспатов, имеет проблемы в сфере безопасности.

Колумбия заняла 10-е место. Живущие здесь иностранцы жаловались на случаи грабежа и отсутствие личной безопасности.