Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Европейский университет (ЕУСПб) заняли первое и второе места (соответственно) в ежегодном рейтинге вузов-участников Стипендиальной программы Владимира Потанина. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 сентября в Фонде Потанина.

Здание 12 Коллегий (главное здание СПбГУ) Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме этих двух вузов в рейтинг вошли еще шесть петербургских университетов: Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (12 место); Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, ИТМО (17 место); Санкт-Петербургский государственный экономический университет (32 место); Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) (47 место); Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого (48−50 место); Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (56−57 место).

Как отмечают составители рейтинга, его показатели «позволяют судить о состоянии социальной и академической среды университетов».

«Мы отдельно хотели бы выделить Европейский университет в Санкт-Петербурге — он не так давно вернулся к образовательной деятельности после вынужденной паузы, и уже демонстрирует высокие результаты в нашем рейтинге», — отметила гендиректор Фонда Потанина Оксана Орачева.

Напомним, Европейский университет в Петербурге в августе 2018 года получил новую лицензию на образовательную деятельность от Рособрнадзора. Заявку на новую лицензию ЕУСПб пришлось подать после того, как в 2017 году ему запретили образовательную деятельность под предлогом наличия различных нарушений. Около года ЕУ провел в статусе исследовательского учреждения.

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Фонд Потанина также представил нарастающий рейтинг вузов, который отражает результаты учебных заведений за три года. В этом списке первые три места заняли Национальный исследовательский Томский государственный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет и Санкт-Петербургский государственный университет.

Наконец, Фонд представил карту связей, которая позволяет оценить, в какой степени университеты привлекают талантливую молодежь извне, и насколько студентам комфортно в новом вузе. Лидером по количеству привлеченных студентов-участников стипендиального конкурса Фонда стал петербургский Университет ИТМО.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Санкт-Петербурге по программам бакалавриата и специалитета было открыто для поступления 27 040 бюджетных мест (на 556 больше, чем в 2018 году). В вузы года было подано 484 тысячи заявлений абитуриентов. Средний конкурс составил около 14 человек на место. Почти 70% абитуриентов Петербурга в 2019 году — иногородние.